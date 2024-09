Cerimonia a Palazzolo, l'amministrazione premia gli studenti 'centisti'

Cerimonia di premiazione, ieri sera, nella sala consiliare del Comune di Palazzolo Acreide dei ventuno studenti che quest'anno si sono diplomati con 100 o 100 e lode al completamento del loro percorso formativo nelle scuole di Palazzolo ma anche in altri comuni della provincia. Un momento emozionante seguito dalle famiglie dei giovani studenti e voluto dall'Amministrazione e dall’assessore all'Istruzione Nadia Spada per premiare queste giovani eccellenze meritevoli.

Presente anche il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto d'istruzione superiore di Palazzolo Renato Santoro.

I centisti sono Francesco Atanasio, Roberta Acquaviva, Barbara Benedetta, Sara Bennardo, Anastasia Bologna, Gaetano Maria Cantarella, Amedeo Cappellani, Paolo Cucurullo, Gabriele Giuseppe Dimauro, Lorenzo Giuseppe Drago, Vincenzo Fisicaro, Graziana Mariapia Fricano, Francesco Gallo, Federica Lucia Giangravè, Francesca Raffaela Lapira, Federica Pirruccio, Giulia Poidomani, Giovanni Scibetta, Gabriele Scifo, Rosario Sorrentino, Sofia Margherita Zerpa Finocchiaro.

A presiedere la seduta la vice presidente del Consiglio comunale Paola Gallo. L'assessore Spada nel suo intervento ha salutato il nuovo dirigente e gli ha augurato un buon lavoro per il nuovo incarico a Palazzolo e piena collaborazione.