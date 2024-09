G7 agricoltura a Siracusa, Lollobrigida: sviluppo e tecnologie sarà tema centrale

Ci tengo a testimoniare la vicinanza e il supporto all'iniziativa da parte del mio ministero e di tutto il governo. L'importanza della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie in agricoltura sarà uno dei temi fondamentali anche durante il G7 agricoltura e del relativo "Expo", che si terrà dal 21 al 29 settembre a Ortigia, in provincia di Siracusa. Lo ha spiegato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo in video conferenza all'evento "Agritech: coltivare innovazione per un futuro sostenibile" organizzato dall'Università Statale di Milano nell'ambito delle attività del Centro Nazionale per le Tecnologie in Agricoltura - Agritech. Secondo il ministro, è fondamentale "l'adozione di tecnologie che siano in grado di unire la sostenibilità ambientale con quella produttiva. Il mio ministero è impegnato in azioni volte alla promozione della ricerca per il trasferimento tecnologico nell'agricoltura e in un confronto attento a livello internazionale, con la disponibilità a creare partnership per valorizzare il nostro lavoro".