Domani a Floridia sul palco i 'numeri 1': attestati di merito ai 'centisti'

Si chiama 'Gala dei numeri primi' la cerimonia che si terra domani sera a Floridia alle 20, 30 in piazza del Popolo. L'amministrazione Carianni, così come è consuetudine, premierà una trentina di studenti floridiani che si sono diplomati con 100. Alcuni anche con la lode. A premiare tra gli altri, il primo cittadino, Marco Carianni e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Turismo e spettacolo, Serena Spada, il deputato regionale Tiziano Spada, oltre ad altre autorità istituzionali. Non saranno soltanto i centisti a salire sul palco, ma tutte le eccellenze che hanno ottenuto traguardi durante il 2023 - 24, nel campo dello sport, dello spettacolo e talenti per meriti personali. La cerimonia sarà intercalata da momenti di spettacolo."Credo che sia doveroso dare i dovuti riconoscimenti ai nostri ragazzi più bravi che si sono impegnati durante il percorso di studi - dice l'assessore Spada - Ci teniamo a rendere pubblica la loro bravura. Perchè possa essere da stimolo alle future generazioni".