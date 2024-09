Acate, aperto al Comune uno sportello di Iblea Acque

Ressa, qualche inevitabile momento di tensione, ma anche soluzioni istantanee delle varie problematiche lamentate dagli utenti. Lo sportello di Iblea Acque, aperto giovedì mattina, sia pure tardivamente, presso l’Ufficio Tributi del Comune di Acate, era quello che i cittadini volevano per conferire con i consulenti del gestore del servizio idrico integrato. Molti, infatti, nei mesi precedenti si erano recati a Ragusa o Comiso con tanto di bollette (errate) in mano, altri, vanamente, dopo avere interloquito con gli operatori del call center o dopo avere inviato mail, non avevano ricevuto risposta.

I due impiegati sono stati disponibili e pazienti, correggendo i dati sul numero degli occupanti non rispondenti alla situazione reale, che tanta esasperazione avevano suscitato all’arrivo lo scorso anno della prima bolletta e anche delle successive.

Riconosciuti gli errori, sono state ricalcolate le somme effettive da pagare in ciascuna bolletta e stralciati, ove giustificato, gli avvisi i solleciti bonari di pagamento inviati ai morosi in questi giorni.

Lo sportello, chiesto insistentemente dal sindaco Gianfranco Fidone, sarà attivo tutti i giovedì dalle 9 alle 12.