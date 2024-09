Vittoria, addio a Kevin: lacrime e rabbia per un'altra giovane vita spezzata

Vittoria ha dato stamattina l'ultimo saluto a Kevin Nicosia, il 18enne vittoriese che ha perso la vita lo scorso 27 agosto sulla Vittoria-Gela, all’altezza dell’incrocio per Acate. Il funerale del giovane centauro è stato celebrato nella chiesa Madonna Assunta. Numerosi i giovani presenti, amici del ragazzo. Davanti alla chiesa un grande striscione con la scritta "vola in alto angioletto". Il rito funebre è stato celebrato da padre Giuseppe Giunta. "La parola del Signore - ha detto, tra l'altro nell'omelia - è l'unica a portare consolazione". A conclusione della Santa Messa un lungo applauso ha salutato il feretro innalzato verso il cielo. Tanta commozione e il dolore misto a rabbia per una morte assurda che, ancora una volta, strappa alla vita un giovane.