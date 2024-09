I carusi delle miniere in un murale a Serradifalco

Sicilbanca lancia un nuovo progetto di street art a Serradifalco (Caltanissetta).

La banca, tramite la sua istituzione culturale Fondazione Sicana, ha commissionato all'artista Giulio Rosk la realizzazione dell'opera "I Carusi", un murale che racconta un capitolo fondamentale e doloroso della storia dell'entroterra siciliano: il passato legato alle miniere di zolfo.

L'opera, completata il 30 agosto, è stata realizzata su una parete di un edificio privato in via Alessandro Manzoni, angolo via Cavalieri di Vittorio Veneto, un punto nevralgico del paese per la presenza di diversi locali luogo d'incontro per i giovani di Serradifalco.