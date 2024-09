Floridia, dorme in una sedia di un bar per una scelta di vita

Per cinque anni è stato ospite della Confraternita Sant'Anna, con tanto di accoglienza ed assistenza da parte della struttura caritatevole. Gli avevano messo a disposizione una stanza per dormire, ma adesso ha cambiato idea. Da domenica G.D.S., 73 anni, ha deciso di dormire sotto le stelle. Il suo 'letto' è diventato una sedia di un bar di piazza Umberto I° a Floridia. Una scelta personale - dicono ai Servizi sociali - e l'opera di convincimento a farlo desistere in questo suo stile di vita sembra impossibile.Non ci sarebbe stato nei suoi confronti alcuno sfratto da parte della Chiesa. Il Comune gli avrebbe trovato una sistemazione in un Istituto, mentre la famiglia dell'uomo, è pronta ad accoglierlo in casa. Ma G.D.S, non vuole proprio saperne, nè c'è una legge che possa obbligare le istituzioni ad utilizzare la forza con un ricovero forzato. Nessuna responsabilità della parrocchia - dicono ancora ai servizi sociali - abbiamo le mani legate e non possiamo far nulla. Serve un'opera di persuasione per convincere l'uomo che non si può dormire all'aperto. Il pressing su G.D.S. va avanti senza sosta.