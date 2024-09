G7 a Siracusa, Luca Cannata (Fdi): più di 600 presenze di addetti ai lavori

C’è un’aria diversa a Siracusa in questi giorni, un fermento che segna l’inizio di un cambiamento positivo e un’opportunità di crescita economica e culturale senza precedenti per la città”. Lo ha dichiarato Luca Cannata, parlamentare di Fratelli d’Italia, parlando del G7 Agricoltura e Pesca che si terrà al Castello Maniace dal 26 al 28 settembre. La novità è che l’intero centro storico, dal 21 al 29, sarà sede di una grande esposizione dei sistemi agroalimentare e della pesca e delle eccellenze italiane con circa 120 stand dislocati su tutta Ortigia, un’expo dedicata intitolata “Divinazione Expo 24”. “Il nostro territorio avrà l’onore di ospitare più di 600 presenze tra imprese, associazioni, agricoltori, esponenti della cultura, e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee - sottolinea - Questo si tradurrà in un impatto economico significativo per la città, con benefici che si estenderanno ben oltre la durata dell’evento politico stesso”. Cannata ha poi ribadito l’obiettivo di utilizzare il G7 come trampolino di lancio per un evento ancora più grande: “L’idea di un Expo annuale a Siracusa, come condiviso dal sindaco Francesco Italia, rappresenta una grande opportunità per consolidare la posizione della città e della nostra provincia come centro di innovazione, cultura e sviluppo sostenibile - conclude - È un progetto ambizioso lanciato con il ministro Lollobrigida, ma siamo pronti a lavorare insieme per renderlo una realtà. Siracusa deve essere protagonista di questo cambiamento.”