Nuovo incidente a Floridia in via dell'Orchidea: donna finisce in ospedale

Via delle Orchidee, rimane una strada a rischio, alla periferia di Floridia. E' di questa mattina l'ennesimo incidente stradale che ha coinvolto tre auto. Sulla strada della Circonvallazione che collega Floridia a Solarino, tre auto sono rimaste coinvolte, forse a causa della velocità. Una donna che era alla guida di una Ford è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, non sarebbero gravi. Ancora da stabilire la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi. Gli abitanti della zona hanno chiesto a più riprese al Comune di installare dei dissuasori del traffico per calmierare l'alta velocità. Pare che l'amministrazione non sia in grado di installarli per mancanza di fondi. Di recente un'altra vettura era finita fuori strada finendo la sua corsa in aperta campagna.