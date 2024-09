Emissione di un francobollo sul pomodorino Igp di Pachino

E' stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al Consorzio di tutela Igp Pomodoro di Pachino, relativo al valore della tariffa B pari a 1.25€. Tiratura:

duecentocinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dell'Agenzia pubblicitaria Tam Tam ADV S.r.l. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura un ramo con frutti di pomodoro Pachino che maturano sotto il sole siciliano, con un fiore appena sbocciato di cui si nutre un'ape. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, sono presenti il marchio del consorzio di tutela dell'Indicazione geografica Protetta "Pomodoro di Pachino" e il marchio di qualità IGP dell'Unione Europea. Il prodotto ortofrutticolo siciliano, apprezzatissimo sia in Italia che all'estero, prende il nome da Pachino, paese di produzione in provincia di Siracusa. Completano il francobollo, la scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria "B". L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Pachino (SR)