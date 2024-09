Floridia, Il Pd 'blinda' l'amministrazione: Brunetti assessore a Ecologia e Pnrr

"Entriamo in amministrazione per dare il nostro contributo di idee". Lo ha detto questa mattina il segretario del Pd di Floridia, Gaetano Vassallo, alla conferenza stampa convocata dal sindaco Marco Carianni per presentare una new entry, quella dell'assessore Luca Brunetti, che prende il posto di Ettore Sgroi. Al di là delle belle parole e dei convenevoli di rito, sembra un patto elettorale d'acciaio. In primis per la riconferma di altri 5 anni a Carianni, poi per 'blindare' il deputato di riferimento della zona, Tiziano Spada. Ma la domanda è lecita: "Il sindaco non entra nel Pd?". Risponde l'interessato: " Il rapporto che ho con l'onorevole Spada è di fratellanza e lui è del Pd ". Per Carianni i tempi non sono maturi. "Potrebbe avvenire domani - dice il sindaco - oppure fra sette anni". Il primo cittadino trova il modo per esternare che il suo è un Comune in salute ed in crescita. Poi svela che la raccolta differenziata è arrivata al 75,6% e questo è un record in provincia, ma non lesina rimproveri nei confronti degli sporcaccioni che abbandonando i rifiuti per strada creano enormi discariche. "E' un conto che paga l'intera comunità", conclude. Tiziano Spada vede il suo Pd crescere a dismisura e ricorda che 'Floridia è sempre stato un laboratorio politico e che da qui può nascere un partito forte in tutta la provincia di Siracusa". Nel segno della continuità il neo assessore Brunetti con deleghe Ecologia, Pnrr, protezione civile, pubblica illuminazione, randagismo e servizi cimiteriali. "Sò - dice - che c'è tanto da lavorare, ma questo non mi spaventa, soprattutto nell'ambito dei rifiuti". E con un post l'ex primo cittadino Orazio Scalorino scrive: "Saremo insieme a Marco Carianni per le prossime elezioni amministrative. Marco merita la nostra fiducia e il nostro sostegno per la serietà dimostrata e per i risultati ottenuti. Andiamo avanti per Floridia".