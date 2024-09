Notte bianca domani a Floridia, dalla musica alla cultura con 'Scialacori'

La notte bianca a Floridia si chiama 'Scilacori'. Una tradizione che si rinnova con un evento che parte domani sera alle 20,30. Ce n'è per tutti i gusti e si terrà nelle strade principali della città. Nel programma dell'amministrazione comunale, musica, cultura, giochi per i bambini, buskers, sport e performance, ma anche solidarietà. Ovviamente non mancherà il food con la Sagra del panino in via Alfieri e via Palestro. Si comincia con la musica alle 22 in via Crispi con i Tikenea - Rock, mentre alle 20, 30 anticipa in via Roma , Dj set sotto le stelle mentre in via IV Novembre sarà la volta di 'Stefania Group'. Spazio anche al jazz con 'Insula sax quartet'. Alle 23,30 si andrà avanti con la musica in piazza del Popolo con Dj party con Giacoia e Samperisi dj e special Guest Fabio Aliesi dallo Zoo di Radio 105.

Alle 21 al museo Nunzio Bruno verrà proiettato Caretta bedda mia... ciurdianuu!!!'. In programma esibizioni delle palestre, con Olympus in prima linea ed esibizioni di pattinaggio. Anche un mercatino dell'artiginato in piazza Umberto I.

Si farà fino a tarda ora.