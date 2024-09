Covid, infermieri non pagati all'Hub di Palermo: risarciti dal tribunale

Per avere riconosciuto il compenso per i servizi aggiuntivi prestati durante l'emergenza Covid un gruppo di infermieri dell'azienda Villa Sofia Cervello si è dovuto rivolgere al giudice del lavoro del tribunale di Palermo. I ricorrenti hanno svolto all'Hub Vaccinale della Fiera del Mediterraneo dall'aprile all'agosto del 2021 delle prestazioni aggiuntive come risulta dalle "note riepilogative riportanti le ore di lavoro svolte" a firma sia del direttore dell'unità operativa complessa coordinamento amministrativo Area 1dell'Asp di Palermo e dal commissario straordinario all'emergenza Covid-19 area metropolitana di Palermo. Ma non avevano ricevuto il compenso. Così assistiti dagli avvocati Domenico Pitruzzella e Laura Cuti hanno presentato ricorso. Il giudice del lavoro Santina Bruno lo ha accolto e imposto all'azienda sanitaria di pagare quanto dovuto agli infermieri in base alle ore di lavoro trascorso nel centro vaccinale.L'azienda è stata condannata a pagare le spese legali.