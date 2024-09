Modica, Calcio e Barocco in uno spot per la campagna abbonamenti rossoblù

Il Modica Calcio ha girato uno spot che racconta la bellezza del Barocco modicano, patrimonio dell’Unesco, con i giocatori che hanno visitato i punti più belli e caratteristici della città. Tra Mallia, Palmisano, Arquin, Idoyaga e Kondila, si racconta la passione di giovani modicani che arrivano a vestire la maglia della propria città e professionisti che sposano il progetto approdando nella Contea da Europa e Sud America, legandosi fortemente a questa storia e a questi colori difesi da una grande tifoseria.

Gli abbonamenti sono acquistabili nei punti vendita autorizzati: Mojo Bar Tabacchi e T46 - Sali e Tabacchi in Via Risorgimento, Pasticceria Pulino in Viale Manzoni al Lido Scirocco a Marina di Modica o, ancora, online su postoriservato.it al prezzo di 99 euro.