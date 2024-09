Amministratori in commissione Asp, Tar sospende concorso ad Agrigento

A presiedere la commissione per un concorso all'Asp di Agrigento sono stati nominato Angelo Trigona assessore del comune di Licata e commissario il consigliere comunale di Ravanusa Gaetano Nobile, due politici nell'aria di competenza dell'azienda sanitaria. E così i giudici del Tar di Palermo hanno sospeso la procedura di concorso per sette posti di tecnico sanitario di radiologia medica. "Rilevato che l'esistenza di una stretta connessione territoriale tra l'area di afferenza dell'attività dell'ente che indice il concorso e l'ambito in cui i commissari esercitano l'attività politica - si legge nelle sentenza - non consente di escludere che la titolarità della carica possa interferire con il regolare svolgimento della procedura, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti, considerati tra l'altro il ristretto numero dei commissari e il limitato ambito territoriale dell'Asp". Da qui la sospensione delle procedure del concorso e l'accoglimento del ricorso presentato dai candidati Roberta Palumbo, Calogero Guddemi, Elio Torretta, Giovanni Montalbano, Melchiorre Milazzo e Marika Paladino assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto. Per conoscere chi ha vinto il concorso, nonostante l'Asp di Agrigento abbia pubblicato la graduatoria finale è necessario attendere la decisione dei giudici amministrativi nel merito previsto per il 5 dicembre.