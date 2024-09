Presidenziali in Algeria, bassa affluenza alle urne

L'affluenza alle urne delle presidenziali anticipate in Algeria era del 4,56% alle 10 locali, due ore dopo l'apertura dei seggi, in evidente calo rispetto a cinque anni fa. Il dato è stato annunciato in tv dal presidente dell' Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), Mohamed Charfi, senza fornire un raffronto omogeneo con le presidenziali del 2019. Alle 11 di quella tornata, svoltasi durante il movimento popolare 'Hirak' che aveva appena rovesciato l'allora presidente. il defunto Abdelaziz Bouteflika, l'affluenza era stata del 7,92%. Per quest'anno non è prevista la pubblicazione di un dato omogeneo delle 11 e la prossima rilevazione è quella delle 14 (anche questa attesa senza raffronti con cinque anni fa).