Il Siracusa alla vigilia del debutto in campionato si assicura Di Paolo dal Torino

Siracusa Calcio 1924 annuncia un nuovo colpo di mercato alla vigilia del debutto in campionato. Il Club azzurro ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Sebastiano Di Paolo.

Esterno offensivo classe 2006, con doppio passaporto italiano e rumeno, Di Paolo arriva dal Torino, club con il quale ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile giocando in Primavera nella passata stagione.

Il calciatore sarà a disposizione di mister Turati per i prossimi impegni ufficiali.

Intanto i riflettori sono puntati alla gara di domani contro il Sambiase. Fiducioso il tecnico Marco Turati, prima della partenza in Calabria. "Ho detto ai miei calciatori che affrontiamo una squdracarica di entusiamo, ma noi stiamo bene e dobbiamo far prevalere la nostra determinazione".