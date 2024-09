Santa Maria di Montalbano Elicona, torna il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari

Dopo il successo della prima edizione del 2023, torna la seconda edizione della manifestazione che si terrà sempre a Santa Maria di Montalbano Elicona (ME) l’11, il 12 e il 13 settembre 2024. Si tratta di “NO.STRANO – Il Festival del cibo e delle tradizioni popolari”. Stand enogastronomici, sapori locali e genuini, storia, cultura, musica e un dibattito per promuovere la bellezza del territorio. Presenti esponenti delle Istituzioni locali e Regionali.

L'11, 12 e 13 settembre prossimi, nella suggestiva frazione di Santa Maria, nel Comune di Montalbano Elicona (ME), si terrà la seconda edizione di “NO.STRANO – Il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari”. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Santamaria APS, si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali e dei prodotti enogastronomici, in un'ottica di sviluppo turistico sostenibile e consapevole. L'iniziativa, che si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. in Collis, rappresenta un’importante occasione di riscoperta delle radici culturali e un’opportunità per contrastare lo spopolamento delle piccole comunità locali.