Messina scatenato cala il poker al Taranto ( 4 -1) ed è la prima vittoria stagionale

Il Taranto si illude, passa in vantaggio a Messina, al 6' con un colpo di testa di Ardizzone, poi si abbatte la furia dei biancoscudati, che calano il poker ai pugliesi al termine di una gara giocata a senso unico dai padroni di casa, soprattutto nel secondo tempo. al 19′ quando Luciani trasforma il calcio di rigore concesso per fallo del portiere Del Favero commesso ai danni dello stesso Luciani. Al 26′ i rossoblu mancano invece un’altra opportunità con Matera. Fino a questo momento il direttore di gara Domenico Mirabella di Napoli ha ammonito Ortisi e Frisenna da un lato, Del Favero e De Santis dall’altro. In avvio di secondo tempo il Messina comincia lo show: i giallorossi ripartono fortissimo andando a segno al 46′ per merito di Garofalo, assistito da Anatriello. Il loro compagno Pedicillo spara largo di pochissimo al 48′ ed è invece Anatriello stesso a triplicare raccogliendo il passaggio di Ortisi da sinistra al 50′. Poi in pieno recupero ci pensa Frisenna a calare il poker.