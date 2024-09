Cercano di disfarsi della coca, presi e arrestati a Villafranca Tirrena

A Villafranca Tirrena (ME), i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina con i colleghi della locale Stazione hanno arrestato un 31enne ed un 41enne, quest’ultimo con precedenti penali anche per reati specifici, entrambi originari della provincia di Catania, accusati di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo e prevenzione del territorio, volto anche al contrasto dello spaccio di droghe, predisposto nei pressi del casello autostradale di Villafranca Tirrena, i Carabinieri hanno fermato una vettura con due soggetti a bordo, dopo aver notato che i due occupanti si erano poco prima disfatti di una busta che avevano lanciato dal finestrino.

I militari hanno quindi proceduto all’identificazione dei due individui e recuperato l’involucro che i predetti avevano lanciato poco prima dalla vettura, al cui interno sono stati trovati e sequestrati più di 130 grammi di cocaina.

I due uomini sono stati pertanto arrestati e, dopo le formalità di rito, ristretti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

La droga è stata inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio, all’esito dei quali è risultato sarebbe stato possibile ricavare più di 760 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.