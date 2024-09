Il Papa in Papua Nuova Guinea: pace per le Nazioni e per il creato

"Da questa terra così benedetta dal Creatore, vorrei insieme a voi invocare, per intercessione di Maria Santissima, il dono della pace per tutti i popoli. In particolare, lo chiedo per questa grande regione del mondo tra Asia, Oceania e Oceano Pacifico. Pace, pace per le Nazioni e anche per il creato". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus al termine della Messa celebrata nello stadio "Sir John Guise" di Port Moresby, tappa del viaggio apostolico in Papua Nuova Guinea."No al riarmo e allo sfruttamento della casa comune - è l'appello lanciato dal Pontefice - Sì all'incontro tra i popoli e le culture, sì all'armonia dell'uomo con le creature".