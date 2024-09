Ex ospedale Ferrarotto di Catania: "Proteggerlo da vandali e ladri"

“L’ex presidio ospedaliero “Ferrarotto”, nei pressi di via Salvatore Citelli, non può più restare in queste condizioni. Quasi completamente distrutto, vittima di furti e riparo per disperati è ormai diventato l’ennesima ferita aperta per la città di Catania”. Lo sottolinea il presidente della commissione comunale al Patrimonio Andrea Cardello. “Bisogna attivarsi con i proprietari dell’immobile per impedire di trovarsi per le mani un altro “Mulino Santa Lucia” o un’altra “ex fabbrica di zolfo in viale Africa” oppure un’altra ex scuola “Brancati” di Librino. Se, al momento, non c’è alcun progetto per riqualificarlo, bisogna urgentemente chiuderne tutti gli accessi e metterlo in sicurezza impedendo altre “visite” di ladri e vandali”. A Catania, sono ancora tante le strutture, pubbliche o private, chiuse e che sono state sistematicamente vandalizzate e depredate. “L’ex Ferrarotto rischia di fare una bruttissima fine- conclude Cardello- bisogna impedirlo in tutti i modi”.