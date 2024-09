Ladri visitano un supermercato e gelateria a Palermo

I ladri sono entrati la scorsa notte in una gelateria e in un supermarket a Palermo. Il primo colpo in via Aurispa dove è stata divelta la saracinesca e sono stati portati via i soldi in cassa e alcuni generi alimentari e alcolici. Il bottino è da quantificare. Altro colpo al gelatiere in via Scobar. In questo caso i ladri hanno portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che in entrambi i casi hanno raccolto le denunce dei titolari e acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.