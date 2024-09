Teatro, ' I Menecmi' in scena al Parco Archeologico di Giardini Naxos

Prosegue con un ricco programma la quarta edizione di Interpretare l'Antico, fino al 29 settembre nello splendido scenario del Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos Taormina, in Via Calcide Eubea, 1 di Giardini Naxos.La rassegna, dedicata a spettacoli ispirati al Mito, diretta da Gigi Spedale, è organizzata dalla Rete Latitudini con il contributo della Regione siciliana, in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano e di NaxosLegge, diretto da Fulvia Toscano.Il festival è parte integrante del più ampio progetto Comunicare l'Antico ed è sostenuto dal contributo di ERSU Messina, con il patrocinio non oneroso del Comune di Giardini Naxos e la collaborazione del COSPES e del DAMS dell'Università di Messina. Il ciclo di eventi prosegue martedì 10 settembre alle 21.30 andrà in scena "I Menecmi - come l'ottone e l'oro" da Tito Maccio Plauto (produzione VAN verso altre narrazioni APS - ETS), con la regia di Collettivo VAN e protagonisti Andrea Pacelli, Ivan Graziano, Gabriele Manfredi, Andrea Palermo, Federica Cinque, Riccardo Rizzo, Gabriele Rametta e Andrea Di Falco.