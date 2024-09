M5s: Conte, Grillo? "Non resto se c'è un soggetto sopraelevato"

"Io non accettero' mai di vivere in una comunita' in cui c'e' un soggetto sopraelevato rispetto alla comunita' stessa perche' e' antidemocratico, ma se passasse questo principio io non potrei mai esserci".

Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, alla festa del fatto quotidiano, in merito alla discussione in atto e allo scontro con il fondatore Beppe Grillo, in vista della costituente. "La comunita' degli iscritti e' sovrana, non c'e' nessuno sopra, e decide la comunita' degli iscritti", ha aggiunto.