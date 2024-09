Ha un Daspo urbano ma era al Centro commerciale: denunciato a Vittoria

Nel corso di mirati servizi predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati ad intensificare il controllo del territorio, anche per fronteggiare situazioni di degrado urbano focalizzando l'attenzione su obiettivi e luoghi precisi, costantemente monitorati in zone centrali di Vittoria, gli Agenti del Commissariato di Vittoria (RG), hanno denunciato un venticinquenne.

Il giovane è stato sorpreso nei pressi di un locale centro commerciale, nonostante fosse in atto sottoposto al provvedimento D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, detto anche DASPO URBANO), emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Ragusa.

Al termine degli accertamenti esperiti il giovane è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.