Figuraccia del Siracusa, stecca la prima contro Sambiase che vince di rigore

Un esordio deludente del Siracusa sconfitto a Lamezia Terme dal Sambiase, formazione nulla di trascendentale. Non tutto il merito è dei padroni di casa, ma c'è tanto demerito degli azzurri, incapaci di finalizzare soprattutto nel primo tempo tre palle gol. Forse è l'abbondanza di calciatori a mettere in difficoltà questa squadra e lo stesso tecnico che mandando in campo, Sarao, Russotto, Maggio, non è riuscita a fare la differenza. Il Sambiase ha messo in campo volontà e grinta che alla fine hanno pagato. E nel finale i locali hanno sfiorato di chiudere il match sul 2 a 0 se non ci fosse stata la provvidenziale respinta sulla linea di porta di Acquadro su conclusione di Zerbi.

Il gol partita del Sambiase è un autentico regalo della retroguardia azzurra. Un sbagliato retropassaggio costringe Sorrentino commettere un fallo da rigore. Il Sambiase trasforma con Zerbi al 40'. Dieci minuti prima era stato il Siracusa a sfiorare il gol del vantaggio con Longo, e 5 minuti dopo con Baldan. Ma nel calcio quello che conta sono i gol ed il Siracusa è rimasto all'asciutto. Il tecnico del Siracusa, Marco Turati è stato laconico: "Sono molto arrabbiato, partite come queste bisogna portarle a casa".