Giorgio Mulè: "In Forza Italia Sicilia sono mancate le occasioni di confronto"

"A livello nazionale abbiamo celebrato un congresso soli pochi mesi fa, a febbraio, con un mandato chiaro nei confronti di Antonio Tajani. Questo non significa rinunciare a esprimere le mie idee, anche critiche, riguardo alla situazione di Forza Italia in Sicilia dove in tutti questi mesi sono mancate le occasioni di confronto interne al partito e anche sulla situazione della giunta e dei nostri alleati", lo dichiara Giorgio Mule', vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, al suo arrivo al dibattito su "Etica, Impresa e Finanza" organizzato dalla CNA a Mondello (Palermo) in risposta alle dichiarazioni di Antonio Tajani. "Confrontarsi e discutere, anche animatamente, non significa puntare a detronizzare il re. "Non dobbiamo per forza puntare a ruoli apicali -aggiunge Mule' - per misurare il consenso e quindi per poter esprimere le proprie idea. Non siamo una caserma e non dobbiamo diventarlo. Ma anzi il dibattito sulla gestione siciliana serve ad arricchire Forza Italia, senza chiudersi nelle logiche del capo assoluto che comanda senza confrontarsi con nessuno".