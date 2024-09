Migliaia fuori di casa per applaudire la 'Notte bianca' e magica di Floridia

Migliaia di persone per salutar ela decima edizione della 'Notte bianca' a Floridia. Grandi e piccini accomunati dall'unica gioia di vedere una Floridia viva e carica di potenzialità. Il sindaco Marco Carianni, sensibile alle esigenze e le richieste dei più giovani sta cercando di organizzare la 'Movida diffusa'. Una Movida sostenibile che non disturbi quanti hanno bisogno di riposare perchè al mattino si svegliano presto per andare a lavoro. Sono in corso una serie di riunioni con gli addetti ai lavori. Ma sabato 7 settembre è stata festa per tutti. Artisti, atleti, musicisti e gli specialisti del Food. Le due piazze adiacenti rischiavano di scoppiare quando sul palco è arrivato il dj di radio 105, Fabio Aliesi.

"La Notte Bianca è un evento che è diventato ormai una tradizione irrinunciabile e molto partecipata per la nostra comunità - dice il sindaco Marco Carianni - Questa edizione speciale, in occasione del decimo anniversario, è stata pensata e arricchita di novità per riconoscere e condividere con floridiani e non, questo traguardo.

Il nostro centro storico è stato cuore pulsante di artisti di strada, concerti dal vivo, mostre d’arte, sport e cultura, spettacoli per i più piccoli e tanto altro ancora". L'appuntamento con Scialacori è per il 2025.