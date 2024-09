L'omicidio di Santa Croce Camerina, 3 fermi: utilizzato pure machete

Tre cittadini di origine tunisina sono stati fermati dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina per l'omicidio di Mohamed Anwer Debich detto 'Hussen', un tunisino di 21 anni avvenuto al culmine di una violenta rissa scoppiata sabato sera nel centro di Santa Croce. Si tratta di due fratelli di 22 e 25 anni e di un ragazzo di 28 anni. Secondo quanto ricostruito,grazie anche ad alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza e dalle testimonianze, la giovane vittima è stata uccisa da un fendente al petto al termina di una colluttazione con i due fratelli fermati che, a loro volta, sono stati poi aggrediti dal 28enne. Nella colluttazione sarebbero state coinvolte, a vario titolo, una dozzina di persone su cui sono ancora in corso indagini. Un uomo di 36 anni è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni Paolo II di Ragusa per delle ferite lacero contuse al capo ed è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Per uccidere 'Hussen', uno dei tre avrebbe utilizzato un machete e delle catene. Ancora da stabilire il movente.