La pioggia provoca incidenti nel Palermitano: disagi sulla A19 in direzione Palermo

Autostrade e statali interrotte per incidenti provocati dalla pioggia. Sulla Palermo Sciacca un autoarticolato di una ditta di trasporti si è messo di traverso nella carreggiata nel territorio di Monreale. Il traffico è bloccato in attesa che il mezzo sia spostato. Anche sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Trabia e Bagheria, a causa di un incidente nei pressi dello svincolo di Casteldaccia. Per arrivare a Palermo si esce a Casteldaccia e si percorre la statale 113.