Siccità, la Coldiretti: in Sicilia l'acqua viene sprecata

"Piove e c'è siccità. Non piove e c'è siccità. Solo in Sicilia l'acqua viene sprecata in modo così vergognoso. Da ore in tutta l'Isola diluvia ma non solo la pioggia non è stata raccolta ma si presentano i medievali problemi di allagamento".Lo afferma in una nota Coldiretti che sottolinea come "da mesi gli agricoltori subiscono una situazione gravissima con enormi danni a tutte le colture e vedere che dopo le roboanti promesse di milioni di euro non c'è ancora un sistema di raccolta che possa garantire un futuro migliori rappresenta uno smacco inqualificabile".

"Laghetti, tubature, pulizia di invasi, assestamenti viari e altre infrastrutture sono stati annunciati con accanto cifre esorbitanti ma gli unici lavori completati che hanno portato acqua alle colture sono stati quelli iniziati da decenni.Ci auguriamo che il nuovo assessore metta fine alle promesse e passi ai fatti informando non gli stanziamenti ma i lavori completati" conclude Coldiretti Sicilia.