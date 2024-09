Quattrocento avvocati di tutto il mondo a Catania per il 'Sicily Football Lawyers Cup'

Oltre 400 avvocati provenienti da16 Paesi saranno a Catania dal 12 al 15 settembre per prendereparte al 'Sicily Football Lawyers Cup'. Anche quest'anno il torneo di calcio, alla sua 6/edizione, è organizzato da A.S.D.Lex Catania e Csain nazionale, ente di promozione sportiva, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, del Comune di Catania e della Regione Sicilia. Il torneo è in programma sull'erba dell'Etna Sport Club Catania Campi Stivala.Tra uomini e donne, in totale sono 24 le squadre che parteciperanno al torneo, provenienti da Azerbaijan, Indonesia, Polonia, Brasile, Romania, Algeria, Grecia, Uzbekistan, Turchia, Lettonia, Georgia, Portogallo, Argentina, Costa Rica, Colombia. Non mancano naturalmente le rappresentanze siciliane da Catania e dal resto d'Italia. "Ci sorprende sempre - dice Domenico Di Mauro, avvocato e presidente dell'A.S.D. Lex Catania - il modo in cui i colleghi di tutto il mondo accolgono il torneo ogni anno. Quest'anno abbiamo fatto ancora meglio, cercando di renderlo sempre più coinvolgente e siamo riusciti ad ottenere qualcosa su cui la Lex Catania lavora fin dalla sua fondazione: il calcio non è ad appannaggio solo di noi uomini. Le donne stanno prendendo sempre più piede". L'inaugurazione del torneo, dedicato alla memoria dell'avvocato del foro etneo Giuseppe Di Mauro, scomparso alla vigilia dell'edizione del 2021, è in programma giovedì 12 settembre alle 19.15 al Four Points by Sheraton Hotel, in una serata condotta dal giornalista Luigi D'Angelo durante la quale verranno sorteggiati i gironi. Il torneo entrerà nel vivo la mattina successiva, venerdì 13 settembre, quando alle 9 si scenderà in campo. Complice il caldo, quest'anno i match si terranno anche in serata e nelle giornate di sabato e domenica,14 e 15 settembre, si giocherà dalle 16 a mezzanotte.