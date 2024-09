In una settimana rimossa la cenere dell'Etna al Garibaldi di Catania

Nonostante fosse Ferragosto, glio peratori dell'azienda 'Markas s.r.l.', incaricata delle pulizie e dello smaltimento dei rifiuti dell'Arnas Garibaldi di Catania, sono riusciti in una settimana, invece di 45 giorni previsti, a rimuovere la cenere vulcanica caduta il giorno precedente dall'ospedale Garibaldi-Nesima. A renderlo noto la stessa azienda sanitaria, sottolineando come questo sia stato possibile grazie all'utilizzo di una speciale motospazzatrice capace di pulire 5.000 metri quadrati l'ora. "Ancora una volta - ha detto il direttore generale dell'Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco - si dimostra che tecnologia, programmazione e lavoro in team riescono a rispondere alle necessità di una struttura che serve l'utenza e che sempre deve puntare al massimo della efficienza e sicurezza".