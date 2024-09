Sequestro di prodotti ittici in una pescheria a Catania

Rimane alta l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Catania sul fronte della sicurezza alimentare, a tutela dei consumatori.

Nei giorni scorsi infatti, i militari della Compagnia di Piazza Dante, nell’ambito dei controlli congiunti con i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania (N.A.S.), hanno denunciato i titolari di tre ristoranti di pesce tutti ubicati nella zona “pescheria” del centro cittadino, ritenuti responsabili di frode in commercio, oltre che di alcune violazioni nel settore igienico-sanitario.

Al riguardo, durante l’attività ispettiva all’interno della prima attività commerciale, i Carabinieri hanno accertato non solo che non erano state compilate le tabelle relative alle temperature a cui i cibi vengono conservati, ma anche che il processo di congelamento era stato effettuato con procedure non regolari ed all’interno di apparecchiature refrigeranti non idonee al mantenimento della “catena del freddo”.

In virtù di tale violazione, la merce, ben 40 kg di prodotti ittici, è stata sequestrata penalmente perché ne sarebbe rischioso il consumo in quanto, i probabili sbalzi termici a cui è stata sottoposta, potrebbero averne compromesso la qualità e la salubrità.