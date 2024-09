Sbarcati a Pozzallo 62 migranti: due minorenni in ipotermia e scabbia

Si e' concluso intorno all'1 di questa notte, lo sbarco a Pozzallo di 62 persone salvate dalla Guardia costiera a circa 90 miglia nautiche da Portopalo. E' stata una corsa contro il tempo per le condizioni al limite della sopravvivenza. Finita l'acqua, quasi due giorni senza bere, tra i 60 uomini e due minori quasi tutti in ipotermia e con scabbia, c'era anche una persona con ustioni di secondo grado alle cosce e ai glutei. Momenti di forte preoccupazione quando uno dei migranti e' crollato a terra privo di sensi non appena arrivato in banchina. Trattato immediatamente dal personale sanitario - sul posto il personale Usmaf e Asp (azienda sanitaria provinciale) - si e' ripreso ed e' stato trasferito anche lui all'hot spot. Ancora non nota la citta' di partenza libica, le nazionalita di provenienza sono Bangladesh, Pakistan ed Egitto.