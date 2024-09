Corleone, commemorato carabiniere ucciso nel '59

A Corleone è stato commemorato il carabiniere scelto Clemente Bovi, Medaglia d'oro al valor militare "alla memoria". Il militare venne ucciso l'8 settembre del 1959 da una banda composta da sei rapinatori, che lo colpirono con una fucilata in uno scontro a fuoco in cui Bovi riuscì ad uccidere uno di loro e a ferirne un altro. La cerimonia per ricordare il carabiniere si è tenuta in contrada Bicchinello, nelle campagne di Corleone, dove avvenne l'agguato e dove si trova un cippo commemorativo. E' stata deposta una corona d'alloro e benedetto il monumento che ricorda Bovi. Alla commemorazione hanno preso parte il colonnello Ivan Boracchia, comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Palermo, il tenente colonnello Giulio Modesti, comandante del gruppo di Monreale, il capitano Daniele Giovagnoli, comandante della compagnia di Corleone, il sindaco di Corleone, Walter Ra, Salvatore Peri, cognato di Bovi, una rappresentanza dell'associazione nazionale carabinieri delle sezioni di Corleone, Piana degli Albanesi e Prizzi, nonché personale della polizia e della guardia di finanza.