Siracusa, è violento con la compagna poi coi poliziotti: finisce ai domiciliari

Agenti delle Volanti hanno arrestato a Siracusa un 36enne, già conosciuto alle forze di polizia, per minaccia, resistenza e violenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità. I poliziotti sono intervenuti a casa dell'uomo per una lite tra con la compagna e al loro arrivo sono stati colpiti con calci e pugni. Immediatamente bloccato, il 36enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di giudizio. Gli agenti hanno riportato lievi ferite guaribili con pochi giorni di prognosi.