Auto storica della polizia fa un giro nel Ragusano

Si è svolta la XXVII edizione dell’Autogiro della Provincia di Ragusa, organizzata dalla Veteran Car Club di Ragusa.

L’auto storica della Polizia di Stato, condotta da un equipaggio della Questura di Ragusa, insieme alle autovetture d’epoca, si è cimentata nelle prove di abilità e per tre giorni ha sfilato assieme alle altre autovetture lungo un percorso che ha interessato i territori dei comuni di Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Scoglitti

L’evento, che ha visto alla partenza numerose auto storiche e tra queste la nostra Alfa Romeo 2000 Sprint del 1961, auto storica della Polizia di Stato, ha riscosso un notevole successo tra gli amanti delle auto d’epoca ed i bambini che accompagnati dai nonni hanno fatto rivivere con piacere i tempi in cui quest’auto era in servizio.

l’Alfa Romeo 2000 Sprint della Polizia di Stato, prodotta dal 1960 al 1962 in soli 700 esemplari, insieme alla versione 2600 Sprint, venne utilizzata nei servizi di pronto intervento.

La nostra partecipante in livrea grigio-verde è un’autovettura del 1961, motore 4 cilindri in linea, cilindrata 1975 cc e con una potenza di 115 cavalli, 5 marce e alza cristalli elettrici, informazioni queste che, qualunque amante delle quattro ruote, riconoscerà essere caratteristiche che, negli anni sessanta, facevano di questa vettura un vero bolide, efficacemente utilizzato proprio per quei servizi di Polizia in cui la velocità e l’affidabilità di un veicolo potevano fare la differenza per l’esito dell’intervento.

Al termine della manifestazione il Vicario del Questore della Provincia di Ragusa ha ritirato il riconoscimento consegnato dal presidente dell’Associazione