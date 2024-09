Viareggio, imprenditrice investe e uccide suo rapinatore: è accusata di omicidio volontario

E' la proprietaria di uno stabilimento balneare della Passeggiata a mare di Viareggio la donna che domenica notte nella zona del porto avrebbe travolto e ucciso con la propria auto un algerino di 47 anni che poco prima l'aveva rapinata della propria borsetta. Cinzia Dal Pino, 65 anni, proprietaria del bagno Milano, e' adesso in stato di fermo di polizia giudiziaria. Il reato che le viene addebitato e' quello di omicidio volontario. A conferma di questa ipotesi investigativa vi sono le immagini delle telecamere di sicurezza dell'azienda che si trova nel punto in cui e' avvenuto l'omicidio che filmano l'auto dell'imprenditrice turistica mentre investe a piu' riprese la vittima per recuperare la borsa che le era stata rubata e poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Proprio grazie a queste immagini, gli uomini del commissariato di polizia di Viareggio sono riusciti nel giro di poche ore a rintracciare la donna e sottoporla a stato di fermo.