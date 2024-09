Ragusa, chiude tra gli applausi la terza edizione di "Barocco in tutti i sensi"

Con la rappresentazione leggera e divertente de "La serva padrona", un intermezzo buffo di Pergolesi, si è chiusa la terza edizione del festiva 'Barocco in tutti i sensi’, compartecipato dal comune di Ragusa, che per tre serate ha riempito di emozioni cava Gonfalone.

Una esperienza immersiva che ha consegnato ad un pubblico, affezionato negli anni, l'offerta culturale e enogastronomica di qualità promossa da Isabella Candeloro e Marco Brugaletta,

Artisti internazionali protagonisti delle tre serate, unite nel tema cardine del racconto dell'uomo nelle sue virtù e nelle sue debolezze, hanno dato vita a quella alchimia che anche in questa edizione si è realizzata: una vulcanica apertura. con gli Extravocalia, Giovanni Caccamo e Giovanni Robustelli, una intima e riflessiva seconda serata con il Valletta Baroque Ensemble di Malta e 'I sonnambuli'e la chiusura scoppiettante de 'La serva padrona'.