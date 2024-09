Salta su Rete 4 l'intervista a Maria Rosaria Boccia

"Devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, ma Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e non farà l'intervista". Lo ha detto Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4.

Secondo quanto si apprende, l'imprenditrice di Pompei avrebbe fatto presente che non avrebbe risposto su alcuni temi, nonostante gli accordi fossero per un'intervista in diretta a tutto campo, posizione mantenuta ferma dalla trasmissione.

Secondo la scaletta prevista, Boccia avrebbe dovuto rispondere alle domande di Berlinguer e poi sarebbe seguito un dibattito con ospiti in studio nel corso del quale l'imprenditrice avrebbe potuto prendere la parola dall'esterno nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario.

A quanto si apprende ancora, la partecipazione di Boccia era prevista comunque a titolo gratuito senza neanche gettone di presenza.

L'imprenditrice sarebbe ancora negli studi Mediaset, in attesa di una decisione definitiva.

Il dubbio sulla presenza della Boccia in trasmissione è stato annunciato da Bianca Berlinguer all'inizio del programma. "Poco fa ci ha detto che non si sente, vuole prendere del tempo e discutere anche con la nostra redazione e ci chiede di prendere in considerazione l'ipotesi di spostare l'intervista la prossima settimana". O, ha poi aggiunto, di non farla proprio.