Volley Modica, completata seconda settimana di lavoro

Procede a ritmi elevati la preparazione al campionato di Serie A3 dell'Avimecc Volley Modica che ha completato la seconda settimana di duri allenamenti. La squadra ha alternato lavori atletici al “PalaRizza” a lavori sulla sabbia senza tralasciare il lavoro tecnico tattico sul campo. Coach Distefano è soddisfatto del gruppo biancoazzurro che inizia a conoscersi e ad amalgamarsi, non pensa più a Javier Martinez e guarda avanti ponendo la massima fiducia sul gruppo che sta allenando e sulla dirigenza che sta lavorando per coprire la casella lasciata vuota in maniera ingiustificata dall'opposto italo – argentino.