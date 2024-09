Svaligia sei box in un condominio, 40enne finisce ai domiciliari a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 40enne per furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri, tempestivamente intervenuti su segnalazione di alcuni condomini che avevano sentito rumori sospetti provenire dal piano cantine, mentre armeggiava vicino a alla porta di un box condominiale, appurando che altre 6 adiacenti erano già state forzate con l’intento di asportare il materiale e gli attrezzi ivi custoditi.

Il 40enne è stato posto agli arresti domiciliari.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.