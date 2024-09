Pallamano, Scicli Social Club al lavoro in vista del campionato

La prima settimana di lavoro è trascorsa senza intoppi per il gruppo gialloverde dello Scicli Social Club. In questi giorni si è lavorato molto dal punto di vista fisico, con sedute di corsa alternate sedute di esercizi fisici sotto l’attenta guida di Elena Carnemolla. La palla ha fatto solo una breve comparsa. Adesso, si inizierà a lavorare anche sotto l’aspetto tecnico/tattico con la guida sicura di Giovanni Marino (nella foto). Si potrà lavorare con la massina serenità in considerazione che l’attività agonistica avrà inizio, da fonti ufficiose in attesa di conferma, la seconda settimana del prossimo mese di ottobre, quindi, ci sarà tempo per il coach Marino per oliare meglio i meccanismi di gioco, sia in attacco che in difesa e per far raggiungere a tutto il gruppo un affiatamento ottimale. Come ampiamente annunciato, l’ossatura dell’organico gialloverde si presenta molto simile a quello della passata stagione, con l’eccezione dei tre innesti d’esperienza: Oreste Delitala, Franco Iacono e Antonio Martino.

“Abbiamo iniziato a lavorare forse con leggero ritardo, ma già ha avuto di notare che il gruppo è coeso e sta affrontando le prime fatiche con molto impegno – questa la prima analisi del coach Giovanni Marino”.