Festa dell'Unità per due giorni a Carlentini: Anna Ascani chiude sull'Autonomia

Sabato 14 settembre si inizierà alle 18,00 con il dibattito “Polo industriale & Transizione ecologica. Come? Quando?” che vedrà, oltre alla presenza dei parlamentari Pd Antonio Nicita e Tiziano Spada e di esponenti degli enti locali – tra i quali i sindaci Paolo Amenta, Marco Carianni e Pippo Stefio oltre a numerosi capogruppo Pd nei consigli comunali siracusani - i rappresentanti dei lavoratori e delle industrie. Seguirà una intervista al Segretario regionale Pd e parlamentare nazionale Anthony Barbagallo, introdotta dal Sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, sui temi delle alleanze politiche.

Domenica 15 settembre alle 17,30 è previsto un intervento di Artuto Scotto, capogruppo PD in Commissione lavoro alla Camera, sul tema “Dal salario minimo alla ‘legge Schlein’: contrastare le disuguaglianze”. Seguirà la presentazione del libro di Antonio Funiciello ‘Tempesta. La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti’ (Rizzoli). ISalvo Adorno dialogherà con l’autore. Il tema della scuola e della legalità sarà oggetto di un dibattito introdotto da Marika Cirone in occasione dell’anniversario della morte di Don Puglisi.

Concluderà la festa l’intervento di Anna Ascani, Vice Presidente della Camera dei Deputati, sul tema: “No all’autonomia differenziata: Sì alla coesione, all’inclusione, all’Italia unita”.

Entrambe le serate saranno concluse da due concerti di gruppi locali. Nel corso della festa diversi artigiani locali saranno presenti con propri stand, oltre ad un’area giochi.

Sarà presente anche un banchetto per la raccolta firme sul Referendum contro l’autonomia differenziata.