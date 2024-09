Lollobrigida presenta il G7 Agricoltura di Siracusa: 'In campo le eccellenze'

Un G7 aperto e inclusivo, aperto a tutto il sistema Italia, per la prima volta si parlerà anche di pesca, settore che il governo ha voluto rilanciare fin dall' inizio. Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, il G7 dell'Agricoltura e l'Expo "Divinazione", in programma dal 21 al 29 settembre a Siracusa, sull'Isola di Ortigia.

"Per raccontare cos'è l'Italia serve un modo per fare sintesi" ha detto Lollobrigida "perché abbiamo scelto Siracusa e Ortigia?

Perché c'è tutto quello che abbiamo in Italia, quasi tutto quello che è passato nel nostro paese ha lasciato un segno in questa parte di mondo, a partire da una contaminazione di culture diverse. Tanti luoghi ci raccontano che cosa può rappresentare l'Italia, contaminazioni che hanno reso unico il nostro paese.

Abbiamo scelto Ortigia anche perché il sistema fieristico è sbilanciato verso nord, il sud ha però un vantaggio: si possono organizzare in luoghi all'aperto manifestazioni di lungo periodo".

Il ministro Lollobrigida ha ricordato che " il sistema agroalimentare siciliano sarà protagonista dell'evento. Sarà un'occasione per far conoscere meglio l'Italia e le sue produzioni di qualità".

Saranno presenti oltre 600 persone tra imprese e operatori e per la prima volta ci sarà un confronto tra i paesi G7 e quelli africani, una partecipazione oltre ogni aspettativa.

"Con l'Expo abbiamo immaginato che l' Italia non può aspettare, si deve presentare con il massimo delle proprie possibilità per conquistare i mercati" ha concluso "abbiamo cercato di raccontare tutto quello di cui l' Italia è dotata coinvolgendo tutti i componenti del governo, sarà una buona occasione di interlocuzione tra imprese e buyers internazionali. Ci sarà anche una grande parte dedicata alla Difesa, alle Forze dell'Ordine e al mondo dello sport".