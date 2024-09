Duello a colpi di motosega a Rosolini per una precedenza negata

Si sono sfidati a colpi di motosega per una precedenza non rispettata. A Rosolini, in provincia di Siracusa, un giardiniere alla guida di un furgone e un'auto con alcuni cittadini stranieri hanno messo in scena un duello con le pericolosissime seghe a motore. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Paolo Orsi, alla rotatoria tra il mercato dell'ortofrutta e gli ambulatori dell'Asp di via Cavaliere Marina. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Noto, all'origine della disputa rusticana ci sarebbe stata una mancata precedenza. I due mezzi avrebbero rischiato di scontrarsi, scatenando l'ira dei conducenti. Dalle parole i protagonisti sono passati al duello in pochi istanti, in piena rotatoria e davanti a una decina di automobilisti attoniti. La scena è stata ripresa con i telefoni e i video sono diventati virali in pochissimo tempo. Uno dei duellanti, il giardiniere proprietario delle motoseghe è rimasto ferito di striscio ed è stato medicato in pronto soccorso al 'Di Maria' di Avola con sei punti di sutura.