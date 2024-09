Nasce a Rosolini 'Valori al Centro', parte l'offensiva delle ex all'uomo solo al comando

Nè a Destra, nè a Sinistra. A Rosolini è pronta l'alternativa all'amministrazione Spadola a meno di due anni dal voto. A lanciare la sfida all'uomo solo al comando di Rosolini, il sindaco Giovanni Spadola, sono le due ex assessore, Concetta Cappello e Marinella Schifitto. Le due esponenti dell'ex giunta Spadola hanno dato vita al Movimento civico 'Valori al Centro'. In una nota diffusa oggi pomeriggio spiegano che si tratta

di "una nuova realtà politica locale che intende promuovere un progetto inclusivo e partecipativo per il futuro della nostra città". Il movimento nasce dall'iniziativa di un gruppo di cittadini impegnati e motivati, uniti dalla volontà di affrontare le sfide della nostra comunità con trasparenza, responsabilità e una visione condivisa.

"Valori al Centro" si configura come un cantiere aperto al contributo di tutti i cittadini, con l’obiettivo di diventare il progetto della città per la città. Fondato sui valori della giustizia sociale, della tutela dell'ambiente, del rispetto dei diritti umani, della partecipazione democratica e della trasparenza amministrativa, il movimento mira a costruire una città più equa, sostenibile e inclusiva. Al centro del nostro impegno vi sono la promozione del benessere collettivo e l'accesso ai servizi essenziali per tutti.

Il simbolo scelto per "Valori al Centro" è una farfalla con ali blu e verdi - è ancora scritto nella nota - che rappresenta il processo di trasformazione e crescita che il movimento intende promuovere. Le ali verdi simboleggiano l'attenzione all'ambiente, mentre quelle blu evocano stabilità e fiducia. Il cerchio che racchiude il nome del movimento riflette i concetti di unità e inclusività".

Il movimento è guidato da Concetta Cappello, affiancata dai membri del direttivo Marinella Schifitto, Rosa Calvo, Giuseppe Bruno, Giuseppe Calvo e Salvatore Caschetto. La squadra direttiva insieme all’assemblea del movimento è impegnata nella definizione di proposte concrete e innovative, in linea con le esigenze della comunità locale e con una prospettiva di sviluppo sostenibile e inclusivo per Rosolini.

"Valori al Centro" invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo progetto. "La nostra visione è quella di una città costruita insieme, attraverso il dialogo aperto e il coinvolgimento diretto della comunità. Tutti sono invitati a contribuire con idee, suggerimenti e proposte per realizzare un cambiamento positivo".

Nessuna entrata a gamba tesa nei confronti dell'attuale amministrazione in carica, ma sia Cappello, che Schifitto furono costrette a dimettersi dalla giunta Spadola per mancanza di 'collegialità nell'esecutivo', una tendenza che con il passare dei mesi, nn ha avuto nessun cambio di marcia.

'Valori al Centro' adesso dovrà avviare interlocuzioni con le forze moderate di Rosolini. La presidente, quanto Marinella Schifitto, sà che le idee ed i progetti senza il consenso elettorale, rischiano di naufragare.