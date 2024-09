Abbandono incontrollato di rifiuti a Priolo, esposto in Procura di Legambiente

Il Circolo territoriale Anatroccolo di Legambiente Priolo, contro lo scempio ambientale, passa alle vie di fatto, presentando un esposto alla Procura di Siracusa e scrive anche al Prefetto. "Ancora una volta ci viene segnalato da cittadini sensibili al problema ambientale come, in uno dei tanti siti a ridosso di strade di servizio delle industrie, siano stati abbandonati ulteriori rifiuti, già segnalati alcune settimane fa e non solo non sono stati bonificati i luoghi con rifiuti abbandonati e già segnalati in precedenza ma se ne sono aggiunti altri e fatto ancora più sconcertante è che non c’è nessuna parvenza di intervento o messa in sicurezza con recinzione o delimitazione dei luoghi. Ci riferiamo - afferma Legambiente - ancora una volta ad una strada attraversata da centinaia di auto al giorno provenienti dalla zona industriale e che dalla ex Statale114 accanto all’AirLiquide porta alla strada Priolo-Belvedere-Floridia di fronte ingresso cava ex Sardamag. Rifiuti di ogni tipologia probabilmente anche rifiuti industriali , pneumatici fuori uso ,plastiche di ogni genere ,materiali speciali etc….. abbandonati e senza nessuna indicazione della pericolosità del sito , al punto che è stato possibile vedere nei mesi scorsi anche pecore al pascolo. La situazione potrebbe ancora peggiorare con l’arrivo delle piogge autunnali che trascineranno ancora una volta tali rifiuti pericolosi a valle e in mille rivoli , compreso la possibile contaminazione delle falde sotterranee. Di fronte a tale stato di cose non possiamo rassegnarci e quindi : chiediamo agli organi preposti in indirizzo di verificare con urgenza la situazione segnalata e di eliminare e bonificare al più presto la zona indicata e contemporaneamente non consentire il pascolo sui veleni scaricati. Infine chiediamo di conoscere l’entità e la qualità del materiale scaricato abusivamente e di perseguire anche penalmente i responsabili di tale scempio ambientale".